LIVE Sci alpino, Slalom Campiglio in DIRETTA: Foss-Solevaag guida a sorpresa (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom DI MADONNA DI Campiglio 17.55 In testa Foss-Solevaag con 0.40 su Zenhaeusern e 0.78 su Pinturault e Yule, terzi a pari merito. 17.54 L’austriaco Schwarz tira il freno sul muro ed è sesto a 1?05. 17.53 Lo svizzero Zenhaeusern si conferma in stato di grazia ed è secondo a 0.40 da un sorprendente Foss-Solevaag. 17.51 La pista si sta già rovinando. Noel è quarto a 0.83. Foss-Solevaag ha sicuramente sciato bene, in maniera fluida. Tuttavia il pettorale n.2 ha aiutato il norvegese. Al momento i primi tre atleti in classifica sono anche gli atleti partiti con i primi 3 numeri. Ora Zenhaeusern, vincitore ieri. 17.50 Kristoffersen è entrato in un ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODI MADONNA DI17.55 In testacon 0.40 su Zenhaeusern e 0.78 su Pinturault e Yule, terzi a pari merito. 17.54 L’austriaco Schwarz tira il freno sul muro ed è sesto a 1?05. 17.53 Lo svizzero Zenhaeusern si conferma in stato di grazia ed è secondo a 0.40 da un sorprendente. 17.51 La pista si sta già rovinando. Noel è quarto a 0.83.ha sicuramente sciato bene, in maniera fluida. Tuttavia il pettorale n.2 ha aiutato il norvegese. Al momento i primi tre atleti in classifica sono anche gli atleti partiti con i primi 3 numeri. Ora Zenhaeusern, vincitore ieri. 17.50 Kristoffersen è entrato in un ...

Scatta alle ore 17:45, la prima manche dello slalom speciale maschile della Coppa del Mondo di sci alpino. Sei gli italiani al via ...

