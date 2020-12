Dario Bressanini ha un tumore raro | l’annuncio del divulgatore su YouTube

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il professore e chimico, star di, ha pubblicato un video in cui ha dato un triste annuncio per i suoi fansdiIle professore di chimica,, diventato molto noto grazie al suo canale, ha scioccato i suoi tantissimi fans con un triste annuncio., L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Bressanini è stato colpito da un tumore rarissimo, un melanoma uveale che è anche radioresistente, ovvero non risponde alle cure tradizionali: "Me ne sono accorto perché vedevo un’ombra ...Il professore e chimico, star di Youtube, Dario Bressanini, ha pubblicato un video in cui ha dato un triste annuncio per i suoi fans ...