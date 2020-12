Terremoto a Foggia | la scossa avvertita in tutta la provincia

Leggi su chenews

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Unadiè statainlapugliese. Gente in strada e panico in alcuni casi.Unadiè stataed inlapugliese. Il movimento è stato avvertito su un territorio abbastanza vasto ed ha portato in alcuni casi a scene di vere e proprio panico con la gente in strada terrorizzata per quanto accaduto. Numerosissime le segnalazioni alle forze dell’ordine e tramite social network anche se al momento non si hanno notizie di eventuali danni a palazzi o strutture. Negli ultimi giorni numerose scosse sono state avvertite sul territorio italiano. Tra Milano, ...