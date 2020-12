Si mascherano da befane e rapinano i supermercati armati di pistola

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Mascherati da2 uomini hanno assaltato deidi, in zona Casalotti Boccea. La prima rapina è avvenuta al supermercato LeMark all’altezza del civico 1008 in via di Boccea. I due entrati nel market hanno minacciato con unai clienti ed il personale e si sono infatti consegnare 2500 euro. Sono poi fuggiti a bordo di un’auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Aurelio di polizia oltre alla polizia scientifica. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La seconda rapina invece è stata solo tentata, questa volta al supermercato in via Polletrara. Dopo essere entrati nel Conad i malviventi hanno minacciato i dipendenti e i clienti del supermercato, uscendo però senza bottino. su Il Corriere della Città.