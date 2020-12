Schianto in A4 | Marta muore a 27 anni | stava tornando a Padova per le vacanze di Natale

Leggi su limemagazine.eu

(Di lunedì 21 dicembre 2020) . Drammaticosabato sera lungo la A4, dove una giovane di 27ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli. Si tratta diGori, originaria die che attualmente studiava per un master a Udine. Viaggiava con lei il suo cagnolino, rimasto illeso.a casa da Udine insieme al suo cagnolino per trascorrere il periodo delledicon la famiglia ama purtroppo il suo viaggio si è interrotto in A4 ieri sera, poco prima delle 19, quando la sua auto è finita in una carambola con altri quattro mezzi. È morta così, sul colpo,Gori, 27, che da qualche mese frequentava un master post laurea a Udine. Secondo una ...