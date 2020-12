"Scambiato per Briatore ho capito che cos'è l'odio" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tiziana Paolocci È affascinante almeno quanto Briatore e del patron del Billionaire si è preso gli insulti. O, forse, bisognerebbe dire il contrario È affascinante almeno quanto Briatore e del patron del Billionaire si è preso gli insulti. O, forse, bisognerebbe dire il contrario. È stato infatti il gallerista d'arte moderna e contemporanea, Luigi Proietti, con galleria a Cortina e showroom a Roma e Milano, giovedì scorso alle 17.45 a lasciare la sua Rolls Royce nera parcheggiata nella città meneghina, in via Carducci-angolo corso Magenta, bloccando per qualche minuto la circolazione ad auto e tram. Capello bianco, una sportività nel vestire ricercata, mascherina a coprire la metà del volto, è stato Scambiato per Briatore. E così, automobilisti e passanti, già sul posto, ma anche più tardi sui social, ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tiziana Paolocci È affascinante almeno quantoe del patron del Billionaire si è preso gli insulti. O, forse, bisognerebbe dire il contrario È affascinante almeno quantoe del patron del Billionaire si è preso gli insulti. O, forse, bisognerebbe dire il contrario. È stato infatti il gallerista d'arte moderna e contemporanea, Luigi Proietti, con galleria a Cortina e showroom a Roma e Milano, giovedì scorso alle 17.45 a lasciare la sua Rolls Royce nera parcheggiata nella città meneghina, in via Carducci-angolo corso Magenta, bloccando per qualche minuto la circolazione ad auto e tram. Capello bianco, una sportività nel vestire ricercata, mascherina a coprire la metà del volto, è statoper. E così, automobilisti e passanti, già sul posto, ma anche più tardi sui social, ...

