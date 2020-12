Regno Unito più isolato non solo per il Covid (Di lunedì 21 dicembre 2020) Più dei regolamenti commerciali di cui si discute da anni o dei diritti sulle aree di pesca, arriva l’emergenza sanitaria a mostrarci quanto il Regno Unito sia già considerato un’entità diversa dall’Europa continentale e comunitaria. Sono state le autorità inglesi, per primo il premier Boris Johnson, a lanciare l’allarme. Ma appena si sono avute notizie sulla nuova e perniciosa mutazione del Covid 19 (diventato non più letale ma più veloce nel diffondersi, «fino al 70%» come ha detto lo stesso Johnson) che sta colpendo il Sud-Est dell’Inghilterra, li altri Paesi sono stati velocissimi nel tagliare i collegamenti con Londra e dintorni. Persino l’Italia, che decide sempre a fatica, ha risolto ogni dubbio in poche ore: stop fino al 6 gennaio ai voli per il Regno Unito, tampone per chi è arrivato o è in ... Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Più dei regolamenti commerciali di cui si discute da anni o dei diritti sulle aree di pesca, arriva l’emergenza sanitaria a mostrarci quanto ilsia già considerato un’entità diversa dall’Europa continentale e comunitaria. Sono state le autorità inglesi, per primo il premier Boris Johnson, a lanciare l’allarme. Ma appena si sono avute notizie sulla nuova e perniciosa mutazione del19 (diventato non più letale ma più veloce nel diffondersi, «fino al 70%» come ha detto lo stesso Johnson) che sta colpendo il Sud-Est dell’Inghilterra, li altri Paesi sono stati velocissimi nel tagliare i collegamenti con Londra e dintorni. Persino l’Italia, che decide sempre a fatica, ha risolto ogni dubbio in poche ore: stop fino al 6 gennaio ai voli per il, tampone per chi è arrivato o è in ...

