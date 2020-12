Previsioni meteo Natale 2020: pioggia e neve in arrivo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Che tempo farà a Natale? Come sarà questo Natale 2020 dal punto di vista climatico? Ecco le ultime notizie con le Previsioni meteo del fine settimana- Sarà un Natale all’insegna del freddo: pioggia e neve si abbatteranno su buona parte d’Italia e le temperature andranno giù in picchiata dopo un inizio di dicembre abbastanza mite. A essere duramente colpito sarà il Sud dell’Italia con brutto tempo per buona parte delle feste. Ecco allora le Previsioni meteo per i giorni del Natale 2020 che, anche e soprattutto a causa delle restrizioni per il Covid, sarà decisamente diverso dal solito. Previsioni meteo Natale: temperature in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 dicembre 2020) Che tempo farà a? Come sarà questodal punto di vista climatico? Ecco le ultime notizie con ledel fine settimana- Sarà unall’insegna del freddo:si abbatteranno su buona parte d’Italia e le temperature andranno giù in picchiata dopo un inizio di dicembre abbastanza mite. A essere duramente colpito sarà il Sud dell’Italia con brutto tempo per buona parte delle feste. Ecco allora leper i giorni delche, anche e soprattutto a causa delle restrizioni per il Covid, sarà decisamente diverso dal solito.: temperature in ...

