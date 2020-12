Ponte Morandi: «Crollo per corrosione di un tirante, i controlli furono inadeguati» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Crollo avvenuto il 14 agosto 2013 causò la morte di 43 persone. Il documento, di circa 500 pagine, è stato redatto nell'ambito del secondo incidente probatorio, quello che deve stabilire le cause del Crollo Leggi su corriere (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ilavvenuto il 14 agosto 2013 causò la morte di 43 persone. Il documento, di circa 500 pagine, è stato redatto nell'ambito del secondo incidente probatorio, quello che deve stabilire le cause del

Il Morandi crollato per corrosione tiranti pila 9

GENOVA, 21 DIC - La causa scatenante del crollo del ponte Morandi "è il fenomeno di corrosione a cui è stata soggetta la parte superiore del tirante Sud- lato Genova della pila 9". Lo scrivono i ...

