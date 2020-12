Pensionamento con un anticipo di 5 o 10 anni | perchè i CAF non lo sanno?

Leggi su notizieora

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo la pubblicazione di un nostro articolo sulcon la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata che prevede undi cinque o dieci(se disoccupato di lunga durata), ci sono state molte polemiche su questa misura, alcuni hanno detto che i CAF affermano che sono false notizie e che questa pensione non esiste. Ebbene, i Caf si dovrebbero informare, se loro non sono a conoscenza della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata non significa che non esiste. La RITA è entrata in vigore con la legge di Bilancio 2018, operativa con la circolare COVIP n. 888/18. Potrete trovare tutti i riferimenti qui: Pensione Rita, i nuovi requisiti 2018, i chiarimenti da COVIP Andiamo per ordine e cerchiamo di capire che cos’è la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata e perché i CAF non la conoscono.i ...