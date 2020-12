Lecce, buone notizie per Mancosu. L’infortunio non è grave, il comunicato del club (Di lunedì 21 dicembre 2020) buone notizie in casa Lecce, per Marco Mancosu sono scongiurati infortuni di grave entità. A oomunicarlo, è il club salentino con questa nota: “L’U.S. Lecce comunica che, il calciatore Marco Mancosu, questa mattina, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, si è sottoposto a risonanza magnetica ed ecografia, a causa della dolenzia al retto femorale della coscia destra. Gli esami strumentali hanno dato, entrambi, esito negativo”. Mancosu: esito esami strumentali https://t.co/GbcKvB2sVD — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) December 21, 2020 Foto: Twitter ufficiale Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020)in casa, per Marcosono scongiurati infortuni dientità. A oomunicarlo, è ilsalentino con questa nota: “L’U.S.comunica che, il calciatore Marco, questa mattina, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di, si è sottoposto a risonanza magnetica ed ecografia, a causa della dolenzia al retto femorale della coscia destra. Gli esami strumentali hanno dato, entrambi, esito negativo”.: esito esami strumentali https://t.co/GbcKvB2sVD — U.S.(@OfficialUS) December 21, 2020 Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

clikservernet : Lecce, buone notizie per Mancosu. L’infortunio non è grave, il comunicato del club - Noovyis : (Lecce, buone notizie per Mancosu. L’infortunio non è grave, il comunicato del club) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce buone Lecce, buone notizie per Mancosu. L’infortunio non è grave, il comunicato del club alfredopedulla.com Marino prima di SPAL-Lecce: “Vogliamo recuperare i punti persi”

LECCE – “Il Lecce ha un organico importante e non a caso ha il miglior attacco del campionato. Ha una buona organizzazione e tanta qualità nei singoli. Viene da una sconfitta in casa e vorrà ...

Ecco l’esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto Mancosu

Buone notizie in casa Lecce riguardo agli esami strumentali svolti questa mattina dal capitano Marco Mancosu. Ecco di seguito il comunicato del club salentino: “L’U.S. Lecce comunica che, il ...

LECCE – “Il Lecce ha un organico importante e non a caso ha il miglior attacco del campionato. Ha una buona organizzazione e tanta qualità nei singoli. Viene da una sconfitta in casa e vorrà ...Buone notizie in casa Lecce riguardo agli esami strumentali svolti questa mattina dal capitano Marco Mancosu. Ecco di seguito il comunicato del club salentino: “L’U.S. Lecce comunica che, il ...