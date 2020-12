La battaglia di Alex Zanardi, ora vede e sente (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alex Zanardi vede e sente. Non parla ancora, anche perché ha un buco nella trachea che presto potrebbero chiudergli, ma il cervello sta recuperando le sue funzioni. In un articolo di Carlo Verdelli, il Corriere della Sera descrive i progressi nella riabilitazione impossibile del campione di automobilismo e handbike, uscito vivo da un incidente che lo tagliò letteralmente in due durante una gara in Germania nel 2001 e ora impegnato nella battaglia dopo un terribile incidente stradale in handbike, il 19 giugno scorso. Dal 21 novembre Alex è stato trasferito nel reparto di neurochirurgia di Padova, vicino a casa. Stringe la mano su richiesta. Se gli chiedono di fare ok, alza il pollice. Dov’è Daniela? E lui gira appena il capo verso di lei. Non è certo la vetta ma almeno siamo ai ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 dicembre 2020). Non parla ancora, anche perché ha un buco nella trachea che presto potrebbero chiudergli, ma il cervello sta recuperando le sue funzioni. In un articolo di Carlo Verdelli, il Corriere della Sera descrive i progressi nella riabilitazione impossibile del campione di automobilismo e handbike, uscito vivo da un incidente che lo tagliò letteralmente in due durante una gara in Germania nel 2001 e ora impegnato nelladopo un terribile incidente stradale in handbike, il 19 giugno scorso. Dal 21 novembreè stato trasferito nel reparto di neurochirurgia di Padova, vicino a casa. Stringe la mano su richiesta. Se gli chiedono di fare ok, alza il pollice. Dov’è Daniela? E lui gira appena il capo verso di lei. Non è certo la vetta ma almeno siamo ai ...

Alex Zanardi vede e sente. Non parla ancora, anche perché ha un buco nella trachea che presto potrebbero chiudergli, ma il cervello sta recuperando le sue funzioni. In un articolo di Carlo Verdelli, i ...

Alex Zanardi vede e sente. Non parla ancora, anche perché ha un buco nella trachea che presto potrebbero chiudergli, ma il cervello sta recuperando le sue funzioni. In un articolo di Carlo Verdelli, i ...