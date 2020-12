Il virus mutato è già in Italia: "Un paziente in isolamento" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Enza Cusmai L'uomo è atterrato a Fiumicino venerdì, adesso si cercano i passeggeri del volo in arrivo da Londra Anche in Italia sbarca, con un passeggero proveniente dalla Gran Bretagna, il Covid con la nuova variante, quella più infettiva. È stata isolata nel Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio che in questa emergenza sta collaborando con l'Istituto superiore di Sanità. La notizia, un'esclusiva del Tg1, è stata confermata dal ministero della Salute. In una nota si legge che «i ricercatori hanno sequenziato il genoma del virus sars-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane nel Regno Unito». Il paziente era rientrato dal Regno Unito venerdì con il suo convivente. È atterrato all'aeroporto di Fiumicino e attualmente è in ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Enza Cusmai L'uomo è atterrato a Fiumicino venerdì, adesso si cercano i passeggeri del volo in arrivo da Londra Anche insbarca, con un passeggero proveniente dalla Gran Bretagna, il Covid con la nuova variante, quella più infettiva. È stata isolata nel Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio che in questa emergenza sta collaborando con l'Istituto superiore di Sanità. La notizia, un'esclusiva del Tg1, è stata confermata dal ministero della Salute. In una nota si legge che «i ricercatori hanno sequenziato il genoma delsars-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane nel Regno Unito». Ilera rientrato dal Regno Unito venerdì con il suo convivente. È atterrato all'aeroporto di Fiumicino e attualmente è in ...

