Il TG1 fa un servizio per dire che gli oroscopi non avevano previsto la pandemia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le stelle mentono? Oppure gli esperti non sono stati in grado di leggerle? Sembrano domande inutile e, invece, è quello che è andato in onda domenica sera nell'edizione delle 20 (quindi la principale della giornata) del Tg1. Insomma, le rete ammiraglia delle televisione pubblica ha deciso di trasmettere – nella sua edizione più seguita – un servizio in cui si tenta di capire perché gli oroscopi del 2020 (i classici, quelli che si pubblicano alla fine dell'anno precedente) non abbiano previsto la pandemia Covid. LEGGI ANCHE > Il Tg1 chiede all'assessore perché non ha usato l'estate per sistemare l'ospedale regalato dal Qatar e lui risponde: «Per che cosa?» Il servizio Tg1 oroscopo pandemia è anche costruito molto bene: dagli spezzoni di vari film, cartoni animati e sketch comici si ...

