Gravina: 'Spero nel calcio con il pubblico già a gennaio' (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA - Gabriele Gravina , presidente della Figc, cerca di guardare alle prossime settimane con fiducia, nonostante la pandemia: " Il campionato sta andando abbastanza bene " dice il numero uno del ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA - Gabriele, presidente della Figc, cerca di guardare alle prossime settimane con fiducia, nonostante la pandemia: " Il campionato sta andando abbastanza bene " dice il numero uno del ...

InterClubIndia : RT @marifcinter: Gravina: “Spero in tifosi negli stadi già da gennaio. Sarà un segno che…” - CORNERNEWS24 : #Calcio - Gravina, spero a gennaio ritorno tifosi in stadi Presidente Figc, la loro mancanza si sente e si vede - zazoomblog : Covid Gravina: spero a gennaio ritorno tifosi in stadi - #Covid #Gravina: #spero #gennaio - RaiSport : 'E' un campionato avvincente, che sta tracciando qualche sorpresa ma privo dell'elemento fondamentale' Le parole de… - forzagranata21 : ?? #CALCIO Gravina: 'Spero nel calcio con il pubblico già a gennaio' Il presidente della Figc lancia un messaggio d… -