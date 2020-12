Feltri e Giletti, è scontro: «Straparli», «Scrivi, che è meglio». E sul web: «C’è di peggio… ed è Fazio» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Botta e risposta con scintille tra Vittorio Feltri e Massimo Giletti. Su Twitter, il direttore di Libero fa una puntuta osservazione sulla conduzione di Giletti a Non è l’Arena: «Incredibile Giletti. Intervista la gente e invece di ascoltarla parla e straparla lui. Non si capisce più un tubo», scrive Feltri. Contattato telefonicamente dall’Adnkronos per una replica, Giletti ribatte prontamente secco: «Ah sì, ha scritto così? Lasciamolo scrivere. L’importante è che non Straparli lui!». I commenti sul web Il post di Feltri ha avuto tanti commenti. Un utente gli ricorda: «C’è di peggio. C’è Fazio…». E un altro dice: «Prima mi piaceva adesso non riesco più a guardarlo. Un po’ troppo fenomeno…». Un altro ancora osserva: «Perché, gli vuol ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Botta e risposta con scintille tra Vittorioe Massimo. Su Twitter, il direttore di Libero fa una puntuta osservazione sulla conduzione dia Non è l’Arena: «Incredibile. Intervista la gente e invece di ascoltarla parla e straparla lui. Non si capisce più un tubo», scrive. Contattato telefonicamente dall’Adnkronos per una replica,ribatte prontamente secco: «Ah sì, ha scritto così? Lasciamolo scrivere. L’importante è che nonlui!». I commenti sul web Il post diha avuto tanti commenti. Un utente gli ricorda: «C’è di peggio. C’è…». E un altro dice: «Prima mi piaceva adesso non riesco più a guardarlo. Un po’ troppo fenomeno…». Un altro ancora osserva: «Perché, gli vuol ...

SecolodItalia1 : Feltri e Giletti, è scontro: «Straparli», «Scrivi, che è meglio». E sul web: «C’è di peggio… ed è Fazio»… - peppe76199232 : Vespa, Salvini, Meloni, ancora, Berlusconi, barbara D'Urso, Renzi, Giletti, quarto grado, Gfv, Feltri,Sallusti, Fac… - utini19 : RT @utini19: Belpietro, Sallusti, Feltri, Mentana, Senaldi, Giletti e Porro...mi fermo per non suscitare rivolte di piazza ma il farli spar… - edolaw76 : @vfeltri @non Giletti, non mettermi nelle condizioni di dare ragione a Feltri!!! - maurizioschet65 : Credo che il 2021 per riscattarsi debba far morire obbligatoriamente Feltri- Facci- Cruciani- Senaldi- Porro- Mer… -