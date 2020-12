Diretta slalom Alta Badia/ Zenhaeusern ha vinto, Vinatzer ottimo quarto! (Di lunedì 21 dicembre 2020) Diretta slalom Alta Badia streaming video Rai: orario e risultato live della gara valida per la Coppa del Mondo di sci maschile (oggi lunedì 21 dicembre). Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 21 dicembre 2020)streaming video Rai: orario e risultato live della gara valida per la Coppa del Mondo di sci maschile (oggi lunedì 21 dicembre).

infoitsport : SLALOM MASCHILE Alta Badia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: Alex Vinatzer fa sognare l'Italia, è primo! - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: Jakobsen rimonta, Gross non brilla - SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: si riparte alle 13.00, Alex Vinat... - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Alta Badia in DIRETTA: si riparte alle 13.00 Alex Vinatzer al comando - #alpino #Slalom… -