Coronavirus | arriva CovidZone info | app per tenere traccia di dpcm e restrizioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Asusual-lab, un collettivo di giovani esperti del web, lancia www., la web app perfetta perdeie delleadottate in Italia. Il Natale si avvicina ma la situazione instabile legata al Covid-19 non sembra migliorare, cambiano di settimana in settimana le regole e le indicazioni su come muoversi per evitare per quanto possibile la diffusione del virus. Proprio per fornire uno strumento utile in questo momento critico, Asusual-lab ha ideato e creato in pochissimi giorni la web app. Per chi non riesce più ail filo tra, divieti, coprifuoco etc. e ha voglia di avere tutto a portata di mano in maniera ...