Chieti, esplosione in un'azienda di recupero esplosivi: 3 morti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Drammatiche le notizie che arrivano dalla provincia di Chieti, precisamente da Casalbordino. Una vera esplosione quella che è avvenuta all'interno dell'azienda Esplodendi Sabino di Contrada Termini, che da anni si occupa di smaltire e recuperare polveri da sparo dalle bonifiche. Giunti sul luogo i Vigili del Fuoco, confermata la presenza di 3 vittime. Chieti: esplosione nell'azienda di smaltimento esplosivi Sono accorsi immediatamente sul luogo dell'esplosione sia i Vigili del Fuoco che gli artificieri a seguito del devastante incidente che ha provocato una forte e grave esplosione all'interno di un'azienda in provincia di Chieti. Azienda che si occupa di smaltire ma anche di recuperare polvere da sparo.

