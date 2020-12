Casertana-Viterbese, Asl: nessun parere ci è stato chiesto su opportunità di giocare (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti L’Asl di Caserta non avrebbe mai potuto bloccare la partita che la Casertana ha giocato ieri con la Viterbese – in nove e con due calciatori risultati positivi al Covid dopo il match – perché nessun parere in merito all’opportunità di giocare gli è stato richiesto. È quanto si apprende da fonti dell’Asl in relazione alla partita Casertana-Viterbese, disputatasi ieri nonostante la società campanba avesse già 15 positivi e tre giocatori, risultati negativi ai tamponi fatti sabato, accusassero la febbre prima della gara; l’Asl è così intervenuta un’ora un quarto prima dell’inizio del match (previsto alle 17.30), su richiesta della Casertana, per effettuare i tamponi ai tre ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti L’Asl di Caserta non avrebbe mai potuto bloccare la partita che laha giocato ieri con la– in nove e con due calciatori risultati positivi al Covid dopo il match – perchéin merito all’digli èri. È quanto si apprende da fonti dell’Asl in relazione alla partita, disputatasi ieri nonostante la società campanba avesse già 15 positivi e tre giocatori, risultati negativi ai tamponi fatti sabato, accusassero la febbre prima della gara; l’Asl è così intervenuta un’ora un quarto prima dell’inizio del match (previsto alle 17.30), su richiesta della, per effettuare i tamponi ai tre ...

