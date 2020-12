Casertana | l’ira di D’Agostin | “Da noi un focolaio | pronti a rivolgerci alla Procura”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Lega avevamo comunicato che i tre giocatori febbricitanti erano stati sottoposti al tampone molecolare, chiedendo di posticipare la partita alle 21, in tempo utile per poter avere l’esito dei test dall’Asl. Ma non ci hanno ascoltato, e la partita con la Viterbese è iniziata comunque, ed è stata ovviamente una farsa”. E’ quanto afferma il presidente dellaGiuseppeo, rammaricato e arrabbiato per quanto avvenuto ieri allo stadio Pinto di Caserta, dove laè stata “costretta” a scendere in campo con nove uomini, a causa di 15 giocatori positivi al Covid. Tra quelli che hanno giocato, tre erano febbricitanti e si è scoperto in serata, dopo il match, che erano positivi. Una situazione che potrebbe portare all’apertura anche di un’indagine da parte della ...