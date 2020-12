Boss in Incognito, puntata speciale Natale 2020: questa sera in prima serata su Rai 2 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Max Giusti torna con una puntata speciale di Boss in Incognito oggi 21 dicembre in prima serata su Rai 2. Una puntata natalizia che vedrà come protagonista l’azienda Peroni. L’Ad Enrico Galasso, sotto le mentire spoglie di ‘Lorenzo’, si aggirerà nello stabilimento di produzione della birra, mentre Max Giusti adotterà i panni di José, un operaio di origini cilene. Anche in questa puntata speciale alla fine, verranno regalate opportunità, doni inattesi e tanta commozione. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà questa sera. Boss In Incognito, speciale Natale 2020: viaggio nell’azienda Peroni Max Giusti ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 dicembre 2020) Max Giusti torna con unadiinoggi 21 dicembre inta su Rai 2. Unanatalizia che vedrà come protagonista l’azienda Peroni. L’Ad Enrico Galasso, sotto le mentire spoglie di ‘Lorenzo’, si aggirerà nello stabilimento di produzione della birra, mentre Max Giusti adotterà i panni di José, un operaio di origini cilene. Anche inalla fine, verranno regalate opportunità, doni inattesi e tanta commozione. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederàIn: viaggio nell’azienda Peroni Max Giusti ...

Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: MAX GIUSTI Attore, conduttore e comico, è su Rai2 con il programma “Boss in incognito” [L'intervista di Alessandro Fer… - tuttopuntotv : Boss in Incognito, puntata speciale Natale 2020: questa sera in prima serata su Rai 2 - tuttotv_info : Boss in incognito, puntata speciale del 21 dicembre 2020 Boss in incognito, puntata speciale del 21 dicembre 2020Il… - tuttotv_info : Boss in incognito, puntata speciale del 21 dicembre 2020 - galassoe : RT @BirraPeroniNews: #BirraPeroni sarà protagonista della puntata speciale natalizia di 'Boss in incognito', il docu-reality di intrattenim… -

Ultime Notizie dalla rete : Boss Incognito Puntata inedita di ''Boss in incognito'' Su Rai2 RAI - Radiotelevisione Italiana Oggi in tv, tutta la programmazione di lunedì 21 dicembre

Lunedì 21 novembre. La settimana comincia con una nuova diretta dalla casa del Grande Fratello Vip. Su Rai 3, vanno avanti le inchieste di Sigfrido Ranucci e della redazione di Report. Rai 2 dedica la ...

Boss in incognito Max giusti, novità nel 2021: “Non posso parlarne”

Questa sera Max Giusti torna in onda con un puntata speciale di Boss in incognito- Speciale Natale, trasmissione che ha condotto a settembre e in cui adesso è nuovamente pronto a calarsi. In ...

Lunedì 21 novembre. La settimana comincia con una nuova diretta dalla casa del Grande Fratello Vip. Su Rai 3, vanno avanti le inchieste di Sigfrido Ranucci e della redazione di Report. Rai 2 dedica la ...Questa sera Max Giusti torna in onda con un puntata speciale di Boss in incognito- Speciale Natale, trasmissione che ha condotto a settembre e in cui adesso è nuovamente pronto a calarsi. In ...