Alfonso Signorini emoziona il pubblico | poi la piccola ‘trasformazione’

Leggi su chenews

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Tantissime emozione in questa nuova puntata del GF VIP con: il conduttoreilprima della sorpresa(fonte foto: Instagram, @alfo)Nuovo attesissimo ed incredibile appuntamento al GF VIP, il noto ed amato reality condotto su Canale 5 da, in compagnia di Pupo ed Antonella Elia: Non smette di tener compagnia e conquistare il suo foltissimo e nutrito, il Grande Fratello Vip, con una nuova ed entusiasma puntata pronta a far parlare di sé. Emozioni, colpi di scena, litigi ma anche molti dalla grande intensità e di assoluta dolcezza, questi alcuni degli elementi su cui il programma ha scelto di puntate e che stanno ...