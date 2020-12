Torvaianica. Via Arno, buca la gomma ma rischia la multa per ‘eccesso di velocità’: «Oltre al danno la beffa» (Di domenica 20 dicembre 2020) Mentre è in corso la protesta a Campo Ascolano (Torvaianica) per il dissesto stradale in Via Arno abbiamo raccolto le testimonianze dei cittadini intervenuti. Tra queste riportiamo la vicenda di Eleana rimasta anche lei vittima delle buche presenti lungo la strada e che ora rischia, beffa delle beffe, anche una multa. Leggi anche: Torvaianica, strada dissestata, la manifestazione (in auto) dei cittadini in Via Arno: clacson e tutti in fila a 30km/h per protestare contro le buche (VIDEO) buca la gomma ma rischia la multa: la testimonianza Ebbene la donna nei giorni scorsi, durante una serata di forte pioggia (quindi con il buio non si vedeva assolutamente dove fossero le buche), ha forato una delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 dicembre 2020) Mentre è in corso la protesta a Campo Ascolano () per il dissesto stradale in Viaabbiamo raccolto le testimonianze dei cittadini intervenuti. Tra queste riportiamo la vicenda di Eleana rimasta anche lei vittima delle buche presenti lungo la strada e che oradelle beffe, anche una. Leggi anche:, strada dissestata, la manifestazione (in auto) dei cittadini in Via: clacson e tutti in fila a 30km/h per protestare contro le buche (VIDEO)lamala: la testimonianza Ebbene la donna nei giorni scorsi, durante una serata di forte pioggia (quindi con il buio non si vedeva assolutamente dove fossero le buche), ha forato una delle ...

CorriereCitta : Torvaianica. Via Arno, buca la gomma ma rischia la multa per ‘eccesso di velocità’: «Oltre al danno la beffa» - CorriereCitta : Torvaianica, strada dissestata, la manifestazione (in auto) dei cittadini Via Arno: clacson e tutti in fila a 30km/… - romasulweb : Torvaianica, pacifica protesta per domenica 20 dicembre: via Arno a 30 all'ora - ILitorale : Dai uno sguardo al mio ultimo articolo: TORVAIANICA - VIA ARNO una strada che ha bisogno di cure urgenti… - EcoLitoraleTv : Aree verdi a Pomezia e Torvaianica, al via i lavori per i giardini di via Catullo e via Danimarca -

Ultime Notizie dalla rete : Torvaianica Via Torvaianica. Via Arno, buca la gomma ma rischia la multa per ‘eccesso di velocità’: «Oltre al danno la beffa» Il Corriere della Città Torvaianica, scontro tra un’auto e un furgone: ambulanza sul posto, ferita una persona (FOTO)

Incidente oggi pomeriggio sul Lungomare delle Sirene a Torvaianica tra un’auto e un furgone. Il sinistro, che ha provocato il ferimento (non grave) di una persona, si è verificato all’altezza di Via M ...

Torvaianica, pacifica protesta per domenica 20 dicembre: via Arno a 30 all'ora

Nata da una spontanea iniziativa dei residenti di Torvaianica e Campo Ascolano, date le false informazioni relative alla messa in sicurezza della strada, che non è stata neanche scalfita dagli interve ...

Incidente oggi pomeriggio sul Lungomare delle Sirene a Torvaianica tra un’auto e un furgone. Il sinistro, che ha provocato il ferimento (non grave) di una persona, si è verificato all’altezza di Via M ...Nata da una spontanea iniziativa dei residenti di Torvaianica e Campo Ascolano, date le false informazioni relative alla messa in sicurezza della strada, che non è stata neanche scalfita dagli interve ...