Schianto terribile | Lorenzo e Alberto muoiono sul colpo | gravissima una ragazza di 21 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 20 dicembre 2020) Non hanno avuto tempo. La vita è fuggita quando era ancora tutta da immaginare. Un errore alla guida, forse, chissà. Nessuna certezza prima che gli investigatori non abbiamo fatto piena luce su una dinamica che prima di essere capita lascia una voragine nel cuore di due famiglie e di un intero paese.Adamo eMagarini avevano 24 e 25. Erano amici, condividevano le passione e l’amore per il basket. Sono morti praticamente sul. Un bilancio che poteva essere ancora più tragico, grave infatti unadi 21. . L’incidente lungo la strada che collega il loro paese alla vicina Orzinuovi, non distante da dove si trova la discoteca River. La Bmw su cui viaggiavano i tre è improvvisamente uscita di strada, terminando la sua corsa contro un albero. Continua dopo ...