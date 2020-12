Pescatori rapiti: un ricatto libico per la liberazione? (Di domenica 20 dicembre 2020) Nuove scottanti rivelazioni dal caso dei 18 Pescatori italiani rapiti in Libia e poi rilasciati dalla milizia del generale Haftar. Nuovi sviluppi sul caso dei Pescatori rapiti in Libia dalle milizie del generale Haftar: delucidazioni richieste dal Giornale dopo la comparsa dell’articolo di Asharq Al-Awsat, un giornale pan-arabo pubblicato a Londra, in cui si attribuiva il rilascio dei Pescatori sequestrati dalle milizie del generale Khalifa Haftar ad «un accordo con l’Italia per la liberazione dei suoi Pescatori in cambio di detenuti libici». “Assolutamente NO!”. Questa la risposta perentotia dei servizi di intelligence, scritto in maiuscolo come simbolo di negazione totale della notizia. Sembra che la contropartita offerta dal governo italiano per ... Leggi su chenews (Di domenica 20 dicembre 2020) Nuove scottanti rivelazioni dal caso dei 18italianiin Libia e poi rilasciati dalla milizia del generale Haftar. Nuovi sviluppi sul caso deiin Libia dalle milizie del generale Haftar: delucidazioni richieste dal Giornale dopo la comparsa dell’articolo di Asharq Al-Awsat, un giornale pan-arabo pubblicato a Londra, in cui si attribuiva il rilascio deisequestrati dalle milizie del generale Khalifa Haftar ad «un accordo con l’Italia per ladei suoiin cambio di detenuti libici». “Assolutamente NO!”. Questa la risposta perentotia dei servizi di intelligence, scritto in maiuscolo come simbolo di negazione totale della notizia. Sembra che la contropartita offerta dal governo italiano per ...

