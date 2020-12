Libia: pescherecci in acque territoriali, alle dieci l'arrivo a Mazara del Vallo (Di domenica 20 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 20 dicembre 2020) su Notizie.it.

I pescatori di Mazara del Vallo, liberati dopo 108 giorni di prigionia in Libia, sbarcheranno stamattina nella cittadina ... Dopo la visita di un medico, a bordo dei pescherecci, i marinai saranno ...

Mazara, il giorno del ritorno dei pescatori liberati

Oggi è giorno di festa a Mazara del Vallo e per tutta l’Italia. Stamattina i diciotto pescatori dei pescherecci Antartide e Medinea ritornano a casa dopo 108 giorni di prigionia. Non serve trovare par ...

