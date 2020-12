La Spagna approva la legge sull’eutanasia. Così il Paese fa uno scatto in avanti sui diritti (Di domenica 20 dicembre 2020) In Spagna tra tre mesi, quando la riforma – presentata nel gennaio 2020 e approvata lo scorso 17 dicembre – entrerà in vigore, si potrà ricevere assistenza per lasciarsi morire. Ad alcune puntuali condizioni certo: in primo luogo il patimento di una malattia incurabile che causi costanti e intollerabili sofferenze psicofisiche oppure infermità invalidante con incidenza sull’autonomia fisica, senza possibilità di cura o di miglioramento. E poi paletti precisi per le pratiche burocratiche, la richiesta di esercitare il diritto “a la muerte digna” dovrà esprimersi per iscritto e in piena autonomia, andrà ripetuta a distanza di 15 giorni, non prima di specifiche informative sulla propria condizione di salute, sul processo sanitario e sui palliativi possibili. In ipotesi di persone del tutto incapaci e prive di coscienza, dovrà estrinsecarsi in un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Intra tre mesi, quando la riforma – presentata nel gennaio 2020 eta lo scorso 17 dicembre – entrerà in vigore, si potrà ricevere assistenza per lasciarsi morire. Ad alcune puntuali condizioni certo: in primo luogo il patimento di una malattia incurabile che causi costanti e intollerabili sofferenze psicofisiche oppure infermità invalidante con incidenza sull’autonomia fisica, senza possibilità di cura o di miglioramento. E poi paletti precisi per le pratiche burocratiche, la richiesta di esercitare il diritto “a la muerte digna” dovrà esprimersi per iscritto e in piena autonomia, andrà ripetuta a distanza di 15 giorni, non prima di specifiche informative sulla propria condizione di salute, sul processo sanitario e sui palliativi possibili. In ipotesi di persone del tutto incapaci e prive di coscienza, dovrà estrinsecarsi in un ...

