Festività 2020/21: tutte le proposte di laF (Di domenica 20 dicembre 2020) Sanditon Storie e viaggi fra riflessione e intrattenimento: per questo Natale la tv di Feltrinelli proporrà al suo pubblico produzioni originali, documentari, film, reportage internazionali e grandi serie. Dal 21 dicembre laF (Sky 135) porterà i telespettatori alla scoperta delle bellezze del mondo da preservare, ma anche della letteratura internazionale, grazie alla serialità tratta dai grandi classici e dai bestseller e a documentari dedicati ai protagonisti della cultura dell'ultimo secolo. Natale 2020 – Le serie di laF Per gli amanti delle emozioni e del sentimento la sera del 25 dicembre e del 1°gennaio andrà in onda Sanditon, serie tratta dall'omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen, firmata dallo sceneggiatore Andrew Davies con protagonisti Rose Williams e Theo James; tornerà sul piccolo schermo anche Poldark, il period-drama interpretato da Aidan Turner

