Enermax Libllusion LL30 - recensione

Leggi su eurogamer

(Di domenica 20 dicembre 2020) Era un po' di tempo che non ci trovavamo a recensire un prodotto: l'azienda taiwanese negli anni ha continuato a imporsi come uno dei produttori di punta della produzione di case e sistemi di alimentazione e dissipazione. Oggi abbiamo tra le mani un case bello, elegante e minimalista, si tratta deldel produttore taiwaneseriprende le linee del precedente modello Makashi MK50 ma lo aggiorna con nuove soluzioni di design che migliorano qualche aspetto senza stravolgerne l'approccio. Una su tutte è infatti la nuova e moderna paratia anteriore con prese d'aria asimmetriche che ha una forma particolare pensata per amplificare le luci RGB ospitate all'interno. Il case ha dimensioni compatte da midtower e linee squadrate ma moderne, quindi piacerà a chi ama i design classici ma non vuole ...