Usa, Pompeo attacca la Russia per gli attacchi hacker: la risposta di Mosca (Di sabato 19 dicembre 2020) Gli Usa tornano sui colpi degli hacker, con Mike Pompeo che attacca la Russia. Mosca subito risponde alle frecciatine degli americani. Gli Usa tornano a parlare dei colpi degli hacker nei sistemi operativi del paese, puntando il dito nei confronti della Russia. Infatti negli ultimi giorni gli Usa sono stati colpiti dal più grande attacco L'articolo proviene da Inews.it.

