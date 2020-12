Spostamenti Natale, multe salate per i furbetti. Autocertificazione, ecco quando serve (Di sabato 19 dicembre 2020) Con le nuove restrizioni per il periodo natalizio, complesse e con alcune deroghe, occorre estrema attenzione per non incorrere nelle multe che sono salatissime.Quattrocento euro (riducibili a... Leggi su ilmattino (Di sabato 19 dicembre 2020) Con le nuove restrizioni per il periodo natalizio, complesse e con alcune deroghe, occorre estrema attenzione per non incorrere nelleche sono salatissime.Quattrocento euro (riducibili a...

ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - fattoquotidiano : Natale, Conte: “Non entriamo nelle case degli italiani, stabiliamo limiti agli spostamenti” - ilpost : Cosa dice la deroga per far visita ad amici o parenti durante le feste di Natale - zdengo : RT @DottLeonardi: @Gramellini_fans Ma se il Governo avesse scelto il 23 dicembre come ultimo giorno per spostamenti tra Regioni, le critich… - RichbonesE : RT @billa_silvia2: Battute sul dpcm anche no basta, grazie. Con 700/800 morti al giorno se non potete fare shopping a Natale cazzi vostri.… -