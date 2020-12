Serie B | blitz Pisa | tre schiaffi al Lecce L’Empoli pareggia col Chievo e resta primo

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 19 dicembre 2020) Colpaccio delsul campo del(3-0): le reti di Soddimo, Gucher e Sibilli valgono tre punti davvero pesanti per la squadra di D’Angelo. Il, infatti, non perdeva dal 16 ottobre.-Empoli finisce in parità (1-1): al gol di Obi neltempo, ha replicato La Mantia al quarto d’ora della ripresa. La squadra toscanain vetta alla classifica con un punto di vantaggio sulla Salernitana. A Vicenza, Padella nel recupero condanna l’Ascoli, sua ex squadra: al Menti i biancorossi vincono 2-1 contro la squadra allenata da Delio Rossi. Per i bianconeri Sabiri con un gioiello su punizione avevato dopo il vantaggio dei padroni di casa siglato da Meggiorini. Vittorie casalinghe anche per la Cremonese (1-0 al Cosenza con rete di Pinato) e Brescia ...