Pescara-Monza 3-2 | Bocchetti: "Era fondamentale vincere"

Al termine della gara ha parlato il match winner Salvatore Bocchetti: "Abbiamo lottato tutti insieme". Autore di una buona partita al centro della difesa e, soprattutto, autore del 3-2 al 90?, Salvatore Bocchetti ha parlato ai microfoni di DAZN: "Per noi era fondamentale vincere oggi, la situazione è quella che è… Bisogna stringere i denti, L'articolo Pescara-Monza 3-2 Bocchetti: "Era fondamentale vincere" proviene da www.meteoweek.com.

