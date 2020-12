Natale in zona rossa, tutte le deroghe: ecco cosa resta aperto (Di sabato 19 dicembre 2020) Ieri, venerdì 18 dicembre 2020, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Natale, che inasprisce le norme anti-Covid per le festività di Natale e Capodanno ponendo tutta l’Italia in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e in arancione nei restanti giorni feriali: il decreto con le nuove misure anti-contagio di fatto impone 10 giorni di lockdown totale, anche se più soft rispetto a quello di marzo e aprile, e 4 giorni di chiusure parziali. Il decreto prevede inoltre un ristoro immediato per bar e ristoranti, che resteranno chiusi nel periodo natalizio, per un valore di 645 milioni complessivi. Le deroghe introdotte dal Governo in questo decreto sono: anche nei giorni in cui varranno le regole della “zona rossa” — dunque il 24, 25, 26, ... Leggi su tpi (Di sabato 19 dicembre 2020) Ieri, venerdì 18 dicembre 2020, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge, che inasprisce le norme anti-Covid per le festività die Capodanno ponendo tutta l’Italia innei giorni festivi e prefestivi e in arancione neinti giorni feriali: il decreto con le nuove misure anti-contagio di fatto impone 10 giorni di lockdown totale, anche se più soft rispetto a quello di marzo e aprile, e 4 giorni di chiusure parziali. Il decreto prevede inoltre un ristoro immediato per bar e ristoranti, che resteranno chiusi nel periodo natalizio, per un valore di 645 milioni complessivi. Leintrodotte dal Governo in questo decreto sono: anche nei giorni in cui varranno le regole della “” — dunque il 24, 25, 26, ...

