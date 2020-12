L’UE dice no alla Gran Bretagna e punta dritto sulla Cina (Di sabato 19 dicembre 2020) A differenza dei negoziati sulla Brexit, è andato avanti in sordina ma ora sembra arrivato alla fase finale e un accordo potrebbe arrivare già prima della fine di quest’anno. L’accelerazione al Bilateral Investment Treaty (BIT) – l’intesa che tra Unione europea e Cina al fine di integrare maggiormente le due aree economiche – è arrivata questa settimana, come hanno confermato al Financial Times esponenti da ambo le parti. Un’intesa che sembra aver trovato un approdo stabile proprio su uno dei temi che ancora dividono Bruxelles e Londra, quel level playing field – tradotto, regole eque e comuni su cui basare il commercio – su cui i negoziatori anglo-europei sembra non riescano a trovare una quadra. “I colloqui sono ora nella fase finale – ha detto Zhang Ming, ambasciatore della Cina presso L’UE, al ... Leggi su quifinanza (Di sabato 19 dicembre 2020) A differenza dei negoziatiBrexit, è andato avanti in sordina ma ora sembra arrivatofase finale e un accordo potrebbe arrivare già prima della fine di quest’anno. L’accelerazione al Bilateral Investment Treaty (BIT) – l’intesa che tra Unione europea eal fine di integrare maggiormente le due aree economiche – è arrivata questa settimana, come hanno confermato al Financial Times esponenti da ambo le parti. Un’intesa che sembra aver trovato un approdo stabile proprio su uno dei temi che ancora dividono Bruxelles e Londra, quel level playing field – tradotto, regole eque e comuni su cui basare il commercio – su cui i negoziatori anglo-europei sembra non riescano a trovare una quadra. “I colloqui sono ora nella fase finale – ha detto Zhang Ming, ambasciatore dellapresso, al ...

