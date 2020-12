Inter | speranza Sanchez | potrebbe tornare già a Verona

Leggi su intermagazine

(Di sabato 19 dicembre 2020) Alexisrientrare prima del previsto Nel giorno del suo 32esimo compleanno Alexisfa sperare l’. Il cileno, che ha saltato la partita contro il Napoli per infortunio,a disposizione già per il match contro l’Hellasin programma mercoledì e non direttamente nel 2021 come previsto inizialmente. Lo staff medico dell’, secondo quanto riportato da Sky Sport,provare a recuperarlo per l’ultima partita dell’anno. La sua situazione sarà da monitorare nei prossimi giorni, ma le speranze per averlo a disposizione per l’ultima partita dell’anno solare sono in aumento. (fonte: Sky Sport) L'articolo proviene damagazine.