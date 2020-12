Filippo Nardi squalificato dal GF Vip “Che schifo, fuori”: la reazione del web (Di sabato 19 dicembre 2020) Ennesima squalifica nella quinta edizione del Grande Fratello Vip che arriva in tempi record anche questa volta. Dopo Stefano Bettarini, anche Filippo Nardi viene espulso dal gioco. L’ultimo arrivato nella Casa più spiata d’Italia è stato squalificato nel corso della ventisettesima puntata del GF Vip dopo aver pronunciato diverse frasi sessiste nei confronti di alcune … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 19 dicembre 2020) Ennesima squalifica nella quinta edizione del Grande Fratello Vip che arriva in tempi record anche questa volta. Dopo Stefano Bettarini, ancheviene espulso dal gioco. L’ultimo arrivato nella Casa più spiata d’Italia è statonel corso della ventisettesima puntata del GF Vip dopo aver pronunciato diverse frasi sessiste nei confronti di alcune … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

trash_italiano : ?? Espulsione per Filippo Nardi? #GFVIP - trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #SamanthaDeGrenet si scaglia contro #MariaTeresaRuta dopo la squalifica di #FilippoNardi: ecco perché - Italia_Notizie : Filippo Nardi parla dopo la squalifica: ?'Ho esagerato, mia ironia bordeline' - ghastghastghas : Per farvi un esempio: Andrea e Filippo erano in giardino. Zelletta chiede “tu che idea ti sei fatto di me?” e Nardi… -