Extraliscio a Sanremo Per cantare e ballare ma fuori dagli schemi

messveneto : Davide Toffolo e “California”, Bis di Pordenone a Sanremo: II frontman dei “Tre Allegri ragazzi morti” e la voce de… - uboldi_laura : RT @bettywrong: #Extraliscio tra i Big in gara al Festival @SanremoRai. “Extraliscio. Punk da balera” è il mio nuovo film presentato alle @… - HankHC91 : RT @bettywrong: “Bianca luce nera” è la canzone con cui #Extraliscio insieme a @davideltofo participeranno al Festival di @SanremoRai 2021,… - HankHC91 : RT @bettywrong: #PunkDaBalera al Festival @SanremoRai 2021: Bianca luce nera di #Extraliscio con @davideltofo anche su @MarieClaire_it: htt… - HankHC91 : RT @bettywrong: #Extraliscio tra i Big in gara al Festival @SanremoRai. “Extraliscio. Punk da balera” è il mio nuovo film presentato alle @… -

Ultime Notizie dalla rete : Extraliscio Sanremo

"In fondo anche per noi Sanremo... Extraliscio Social Club. "Potendo rigirare il nostro docufilm sarebbe bello concluderlo sul palco dell’Ariston così come i Buena Vista, davanti alla macchina da ...SANREMO. Lo speciale di Rai1 di ieri sera oltre ... Coma Cose con "Fiamme negli occhi", Gio Evan con "Amica", gli Extraliscio con l’inimmaginabile featuring dei Tre Allegri Ragazzi Morti per ...