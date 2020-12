Di Francesco: “Con più fortuna avremmo qualche punto in più. Ci toglieremo le nostre soddisfazioni” (Di sabato 19 dicembre 2020) Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese. Queste le parole dell’allenatore rossoblù: “Cosa manca a questo Cagliari? La squadra è cresciuta tanto a livello di mentalità, in generale i ragazzi stanno lavorando bene. Avrei voluto certamente qualche punto in più, con un minimo di buona sorte avremmo avuto sicuramente quello che ci meritavamo davvero. Facciamo le cose con tanta convinzione e voglia di metterci in gioco, grazie alla competitività positiva all’interno della squadra. Alla lunga riprenderemo questi punti, ne sono convinto. È un campionato anomalo. Domani giochiamo in casa, ma è come se non lo fosse, dato che si gioca a porte chiuse e non c’è il pubblico. Questa è una carenza per noi, la gara sembra più una partita di allenamento. Sulla ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020) Eusebio Di, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese. Queste le parole dell’allenatore rossoblù: “Cosa manca a questo Cagliari? La squadra è cresciuta tanto a livello di mentalità, in generale i ragazzi stanno lavorando bene. Avrei voluto certamentein più, con un minimo di buona sorteavuto sicuramente quello che ci meritavamo davvero. Facciamo le cose con tanta convinzione e voglia di metterci in gioco, grazie alla competitività positiva all’interno della squadra. Alla lunga riprenderemo questi punti, ne sono convinto. È un campionato anomalo. Domani giochiamo in casa, ma è come se non lo fosse, dato che si gioca a porte chiuse e non c’è il pubblico. Questa è una carenza per noi, la gara sembra più una partita di allenamento. Sulla ...

reportrai3 : Il DG OMS fu informato il 28/05 della censura del rapporto da uno dei ricercatori: ecco la sua mail. Ne ha dato con… - rtl1025 : ?? Amadeus svela i primi tre partecipanti al festival di #sanremo2021 nella categoria big ?? Francesco Renga con “Qu… - antoniospadaro : Se vogliamo che «l’#Economia di Francesco» non resti uno slogan vuoto, i #giovani economisti dovrebbero affrontare… - jikookinlve : RT @24McCartney: “Se mi arrivasse un aereo con su scritto “Francesco ci ha ripensato”… io vado in loop, prendo la porta rossa e ciao” ??… - Cittadinanzatt4 : @museiincomune @Roma Galleria Comunale di arte moderna a via Francesco Crispi da non confondere con la GNAM Galleri… -