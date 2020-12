Sebastian Fortini è morto/ Promessa del motocross: aveva 17 anni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sebastian Fortini è morto. Era una Promessa del motocross, aveva 17 anni e stava facendo un allenamento a Traona, in provincia di Sondrio. Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 18 dicembre 2020). Era unadel17e stava facendo un allenamento a Traona, in provincia di Sondrio.

