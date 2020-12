Roma | vende bevande oltre l’orario consentito | chiuso minimarket

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Cinquemila euro di sanzioni pecuniarie e la chiusura di unper 5 giorni: è questo l’esito dei controlli della Polizia di Stato per il rispetto delle normative anti-Covid nel quartiere Monteverde. I controlli Gli agenti della Polizia di Stato, nel quartiere Monteverde, hanno svolto numerosi controlli, incentrati al rispetto delle recenti normative anti Covid, agli esercizi commerciali di zona. I poliziotti del XII Distretto, insieme ai colleghi della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di, hanno contestato ad alcuni esercenti circa 5000 euro di sanzioni pecuniarie; in, nei confronti del titolare di un esercizio di, sorpreso a somministrarein orario non, è stato disposto il provvedimento di chiusura provvisoria ...