Rai 3 | Di Mare tende la mano alla Berlinguer | «Cartabianca è formidabile e lei straordinaria Corona ha problemi veri con l’alcol»

Franco Di Mare Il caso Mauro Corona ha fatto emergere un altro malessere interno a Rai 3, quello tra Franco Di Mare e Bianca Berlinguer. I due non se le sono mandate a dire, manifestando rapporti decisamente tesi, ma una cosa sembra essere certa: Cartabianca non si discute. "Fossi matto, non ci penso proprio. Non mi ha mai sfiorato un'idea del genere" ha dichiarato il direttore di rete in merito all'ipotesi di cancellazione del talk show del martedì sera. Di Mare, intervenuto nel corso dell'audizione in commissione di Vigilanza Rai, parlando sempre di Cartabianca e della Berlinguer, ha aggiunto: "E' un asset della rete da tempo, è un programma formidabile condotto da una conduttrice straordinaria"

