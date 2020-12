Processo Aemilia, più di 700 anni di carcere per i 118 imputati dell’Appello: c’è anche l’ex calciatore Iaquinta (Di venerdì 18 dicembre 2020) La sentenza d’Appello di Aemilia, il più grande Processo alla mafia del nord Italia, fissa 712 anni complessivi di carcere e trasforma 25 condanne di primo grado in assoluzioni tra i 118 casi discussi in 11 mesi di udienze. A leggere il dispositivo, nell’aula bunker del carcere della Dozza a Bologna, è stato il presidente della Corte d’Appello Alberto Pederiali che dal 13 febbraio scorso, con modalità fortemente condizionate dalle misure di sicurezza anticovid, ha condotto le udienze assieme ai colleghi Maurizio Passarini e Giuditta Silvestrini. Due accuse di associazione mafiosa sono cadute (Francesco Lomonaco e Gabriele Valerioti) mentre per tutti gli altri imputati condanne confermate o ridotte in parte, grazie anche alla riunificazione dei due riti di primo grado. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) La sentenza d’Appello di, il più grandealla mafia del nord Italia, fissa 712complessivi die trasforma 25 condanne di primo grado in assoluzioni tra i 118 casi discussi in 11 mesi di udienze. A leggere il dispositivo, nell’aula bunker deldella Dozza a Bologna, è stato il presidente della Corte d’Appello Alberto Pederiali che dal 13 febbraio scorso, con modalità fortemente condizionate dalle misure di sicurezza anticovid, ha condotto le udienze assieme ai colleghi Maurizio Passarini e Giuditta Silvestrini. Due accuse di associazione mafiosa sono cadute (Francesco Lomonaco e Gabriele Valerioti) mentre per tutti gli altricondanne confermate o ridotte in parte, graziealla riunificazione dei due riti di primo grado. ...

