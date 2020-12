Omceo Roma | speriamo consegna vaccini non sia a singhiozzo

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 dicembre 2020)– “Da quanto so ci sono gia’ i primi problemi sotto l’aspetto del numero delle dosi di vaccino che arriveranno, sui tempi e sulle modalita’”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire. “Tra l’altro sono previste due dosi di vaccino, con un richiamo dopo 28 giorni dalla prima- ha proseguito Magi- quindi siamo un po’ preoccupati per l’aspetto organizzativo, ma cercheremo di monitorare la situazione e di essere sempre in contatto con la Regione Lazio, per cercare di effettuare la campagna vaccinale nel migliore dei modi e soprattutto con risultati”. Magi intanto ha fatto sapere che “la Regione ha aperto a tutti quanti la vaccinazione, chiaramente compatibilmente alle dosi che arriveranno. Su questo ho parlato direttamente con l’assessore D’Amato, che mi ha assicurato che la vaccinazione ...