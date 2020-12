Crisi di governo, il vertice tra Conte e Iv si risolve con la consegna della lettera di Renzi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo giorni di attesa, ieri sera finalmente si è tenuta la famosa riunione tra Conte e Italia Viva. Durata totale: mezz’ora. Ci si aspettava una lunga discussione, una vera e propria resa dei conti, soprattutto dopo la lettera “ultimatum” che ieri Renzi ha pubblicato su Facebook. Si immaginava che la Crisi di governo potesse essere dietro l’angolo insomma. E invece Italia Viva non ha fatto la voce grossa, anzi. Si è letteralmente acContentata di consegnare lo stesso testo nelle mani del presidente del Consiglio. Cinque lunghe pagine di consigli, critiche, riflessioni. Mentre dall’altra parte, Conte ha continuato a difendere le sue scelte, ma giustamente si è riservato una “riflessione”. >> Leggi anche: L’ultimatum di ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo giorni di attesa, ieri sera finalmente si è tenuta la famosa riunione trae Italia Viva. Durata totale: mezz’ora. Ci si aspettava una lunga discussione, una vera e propria resa dei conti, soprattutto dopo la“ultimatum” che ieriha pubblicato su Facebook. Si immaginava che ladipotesse essere dietro l’angolo insomma. E invece Italia Viva non ha fatto la voce grossa, anzi. Si èlmente acntata dire lo stesso testo nelle mani del presidente del Consiglio. Cinque lunghe pagine di consigli, critiche, riflessioni. Mentre dall’altra parte,ha continuato a difendere le sue scelte, ma giustamente si è riservato una “riflessione”. >> Leggi anche: L’ultimatum di ...

carlaruocco1 : ??Se Salvini potesse chiedere un regalo per gli italiani cosa sceglierebbe??? Tutti risponderebbero: la fine della… - msgelmini : Felice per la liberazione dei #pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in #Libia 3 mesi fa. Questa operazione per… - ilfoglio_it : La 'missione' di Conte e Di Maio in Libia doveva essere un successo, è diventato un caso all'interno del governo: t… - Lacasespoglia : @elleci42 Io pure ho votato no, e sono disgustata. Stanno giocando alla crisi di governo e non si occupano della ri… - stefanoferrini : RT @biagiomarzo: Verifica di governo : stop (2020 approvazione Legge di bilancio) ) and go ( 2021 crisi di governo) @bobocraxi @mrctrdsh @C… -