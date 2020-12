Combinata nordica femminile | Ramsau 2020 | Westvold Hansen prima nel salto | Gianmoena seconda

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Gydachiude inposizione la prova didi, tappa della Coppa del Mondo di/2021. Sul trampolino austriaco HS98, la norvegese ha chiuso con il punteggio totale di 125.8 è scatterà pernellaparte di gara sugli sci.posizione per l’azzurra Veronica, che partirà nello sci di fondo con un ritardo di 26?, precedendo la nipponica Nakamura (+0.29). Bene anche le altre portacolori del Bel Paese, con Annika Sieff che è settima e Daniela Dejori nona. Di seguito le prime dieci posizioni al termine della prova di. TOP10HS98 ...

Combinata nordica femminile, Ramsau 2020: i risultati della prova di salto con gli sci. Prima Westvold Hansen, seconda Veronica Gianmoena ...A Madonna di Campiglio la 3Tre in notturna innaugura gli sport invernali in Trentino. Manifestazioni senza pubblico in sicurezza ...