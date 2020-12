Bari, poliziotti rinunciano ai buoni pasto e donano 25mila euro in generi alimentari per le famiglie in difficoltà (Di venerdì 18 dicembre 2020) L'iniziativa degli agenti del IX Reparto mobile che hanno convertito i loro ticket per associazioni, parrocchie e comunità Leggi su repubblica (Di venerdì 18 dicembre 2020) L'iniziativa degli agenti del IX Reparto mobile che hanno convertito i loro ticket per associazioni, parrocchie e comunità

