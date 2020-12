Antonella Clerici colpo basso a Fabio Fazio, ma lui reagisce così (Di venerdì 18 dicembre 2020) Antonella Clerici colpo basso a Fabio Fazio, la conduttrice va in onda alla Domenica ma lui risponde con un ospite a sorpresa. Di chi si tratta? Questa Domenica torna in onda The Voice Senior con la puntata finale di questa prima stagione andata in onda su Rai Uno con grande successo, mentre questa sera ci sarà sempre in prima serata la semifinale. A fare notizia però è un fatto clamoroso che racconta lo scontro tra la conduttrice Fabio Fazio che proprio in quel giorno va in onda con la sua consueta puntata su Rai Tre di Che tempo che fa. Se qualcuno pensava che la cosa potesse provocargli dei danni, ha pensato bene, ma quello che forse nessuno si aspettava è la risposta che il conduttore ha deciso di mettere in atto con un ospite ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 dicembre 2020), la conduttrice va in onda alla Domenica ma lui risponde con un ospite a sorpresa. Di chi si tratta? Questa Domenica torna in onda The Voice Senior con la puntata finale di questa prima stagione andata in onda su Rai Uno con grande successo, mentre questa sera ci sarà sempre in prima serata la semifinale. A fare notizia però è un fatto clamoroso che racconta lo scontro tra la conduttriceche proprio in quel giorno va in onda con la sua consueta puntata su Rai Tre di Che tempo che fa. Se qualcuno pensava che la cosa potesse provocargli dei danni, ha pensato bene, ma quello che forse nessuno si aspettava è la risposta che il conduttore ha deciso di mettere in atto con un ospite ...

zazoomblog : Antonella Clerici ha un malore in diretta? Lei: “Ho un mancamento…”(FOTO) - #Antonella #Clerici #malore #diretta? - MMastrantuono : RT @carotelevip: Antonella Clerici fa il 14% a mezzogiorno #esempremezzogiorno e il 19% in primetime #TheVoiceSenior. Nella tv di oggi sono… - tempoweb : Dopo lo spot un programma tv per Clerici e Podini #antonellaclerici #patriziopodini #televisione… - SMSNEWSOFFICIAL : La semifinale di “The Voice Senior” su Rai1 con Antonella Clerici - MusicStarStaff : CS_La semifinale di “The Voice senior” su Rai1 con Antonella Clerici|Con i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, il… -