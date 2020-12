Stasera la finale di Sanremo Giovani e la lista dei BIG in gara a Sanremo 2021 (Di giovedì 17 dicembre 2020) E’ strano parlare di Sanremo 2021 senza sapere come si potrà fare questo spettacolo, come sarà una gara durante la quale potrebbe non esserci il pubblico. Ma Amadeus e la Rai hanno promesso: il festival di sarà. E una prima tappa che ci porterà a Sanremo 2021 è quella di oggi. Giovedì 17 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo, alle 21.30 su Rai1, Radio2 e RaiPlay, andrà in onda l’ultimo atto, quello decisivo, del cammino che porterà 8 Nuove Proposte al 71° Festival di Sanremo. Scopriremo infatti nella puntata speciale Sanremo Giovani, non solo i nomi dei vincitori della kermesse dedicata ai Giovanissimi, che si sfideranno poi sul ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 17 dicembre 2020) E’ strano parlare disenza sapere come si potrà fare questo spettacolo, come sarà unadurante la quale potrebbe non esserci il pubblico. Ma Amadeus e la Rai hanno promesso: il festival di sarà. E una prima tappa che ci porterà aè quella di oggi. Giovedì 17 dicembre dal Teatro del Casinò di, alle 21.30 su Rai1, Radio2 e RaiPlay, andrà in onda l’ultimo atto, quello decisivo, del cammino che porterà 8 Nuove Proposte al 71° Festival di. Scopriremo infatti nella puntata speciale, non solo i nomi dei vincitori della kermesse dedicata aissimi, che si sfideranno poi sul ...

